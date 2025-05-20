وزير الخارجية الإسرائيلي: تصريحات جولان ضد إسرائيل وجيشها "لن تُغتفر"

وكالات

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، والتي انتقد فيها حكومة الاحتلال بشن حرب إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 شهرًا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "الافتراء الدموي الذي أطلقه يائير جولان ضد دولة إسرائيل وجيشها لن يُغتفر".

وقبل قليل، قال جولان، إن "الدولة العاقلة لا تشن حروبًا ضد المدنيين ولا تقتل الرضع كهواية أو تتخذ من ترحيل السكان هدفًا لها"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتجه لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، "الحكومة مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرًا على وجودنا".

وتأتي تصريحات جولان بعد تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، إذ أعلن جيش الاحتلال، يوم الأحد الماضي، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل القطاع، في إطار ما أسماه بعملية "عربات جدعون".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية الغاشمة إلى استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.