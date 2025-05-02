سوريا: 4 قتلى بقصف لمُسيّرة مجهولة على مزرعة بريف السويداء

وكالات

أفادت مصادر طبية سورية، الجمعة، بسقوط 4 قتلى جراء قصف من مسيرة مجهولة على مزرعة بريف السويداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجار ضخم قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا، موضحة أن قصفا استهدف مزرعة قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وأعلن مصدر أمني سوري، إغلاق مداخل ومخارج السويداء أمام الحركة من أجل حفظ الأمن.

أعلنت وسائل إعلام سورية، الجمعة، إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي، مشيرة إلى أن قوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة.

‏وأكد الإعلام السوري، أن محافظة السويداء أعلنت انتشار قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي "فصائل السويداء" لقواته.

‏وأوضح الإعلام السوري، أن عناصر من الفصائل المحلية بالسويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة.