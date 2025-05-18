توقف حركة القطارات في إسرائيل وحرائق تلتهم عدة مناطق

وكالات

توقفت حركة القطارات في إسرائيل، اليوم، عقب حادث صدم قطار لأحد الأشخاص داخل محطة هرتسليا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بحالة الشخص المصاب أو أسباب الحادث.

وتشهد مناطق حرجية ممتدة من شمال إسرائيل إلى جنوبها اندلاع سلسلة من الحرائق، حيث سجلت إحدى أكبر بؤر الاشتعال قرب منطقة رامات هشوفيت.

#حرائق_اسرائيل الله سبحانه وتعالى ينتقم من الصهاينة على ما فعلوه بأهل #غزة_تُباد إنشاء الله الحرائق تستمر ولاتطفي pic.twitter.com/gNWRg1wu9u — !-؛ عبدالعزيز الشمري & (@ArkanAlShammar) May 1, 2025

وتتولى السيطرة على النيران هناك 12 فرقة إطفاء، مدعومة بثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق، وطائرة هليكوبتر مستأجرة، إلى جانب عشرات المتطوعين، وفرق من "الصندوق القومي الإسرائيلي" و"سلطة الطبيعة والمتنزهات".

وأفادت مصادر في إدارة الإطفاء بأن "الحريق ينتشر بسرعة كبيرة ويشكل تهديدًا مباشرًا للمباني الزراعية والمناطق السكنية المجاورة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم صدور أي أوامر إخلاء حتى اللحظة.

كما تم تسجيل حرائق إضافية في منطقة شفاعمرو، حيث تعمل عشر فرق إطفاء بمساعدة طائرات لإخماد النيران، إلى جانب حريق آخر بالقرب من كيبوتس إيرز في جنوب البلاد، حيث تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع امتداد النيران نحو المستوطنة القريبة.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.