إعلان

توقف حركة القطارات في إسرائيل وحرائق تلتهم عدة مناطق

05:15 م الأحد 18 مايو 2025

حرائق اسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

توقفت حركة القطارات في إسرائيل، اليوم، عقب حادث صدم قطار لأحد الأشخاص داخل محطة هرتسليا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بحالة الشخص المصاب أو أسباب الحادث.

وتشهد مناطق حرجية ممتدة من شمال إسرائيل إلى جنوبها اندلاع سلسلة من الحرائق، حيث سجلت إحدى أكبر بؤر الاشتعال قرب منطقة رامات هشوفيت.

وتتولى السيطرة على النيران هناك 12 فرقة إطفاء، مدعومة بثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق، وطائرة هليكوبتر مستأجرة، إلى جانب عشرات المتطوعين، وفرق من "الصندوق القومي الإسرائيلي" و"سلطة الطبيعة والمتنزهات".

وأفادت مصادر في إدارة الإطفاء بأن "الحريق ينتشر بسرعة كبيرة ويشكل تهديدًا مباشرًا للمباني الزراعية والمناطق السكنية المجاورة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم صدور أي أوامر إخلاء حتى اللحظة.

كما تم تسجيل حرائق إضافية في منطقة شفاعمرو، حيث تعمل عشر فرق إطفاء بمساعدة طائرات لإخماد النيران، إلى جانب حريق آخر بالقرب من كيبوتس إيرز في جنوب البلاد، حيث تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع امتداد النيران نحو المستوطنة القريبة.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اسرائيل حرائق اسرائيل توقف حركة القطارات في إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها