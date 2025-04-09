بمبدأ المعاملة بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين رومانيين من موسكو

موسكو - (أ ب)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين العسكريين من السفارة الرومانية، ردا على خطوة مماثلة بعد شهر من طرد رومانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وأصبح الطرد المتبادل للدبلوماسيين من جانب روسيا والدول الغربية أمرا شائعا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وسط توترات متزايدة بسبب القتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت نائبة رئيس البعثة بالسفارة الرومانية، ليليانا بوردا، وسلمتها إخطارا بأن الملحق العسكري في السفارة ونائبه "شخصان غير مرغوب فيهما".

ووفقا للبيان، تأتي هذه الخطوة ردا على ما وصفته الوزارة بـ"قرار لا أساس له" بإعلان الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده "شخصين غير مرغوب فيهما"، ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وقالت رومانيا الشهر الماضي إنها طردت اثنين من الدبلوماسيين العسكريين من السفارة الروسية في بوخارست بسبب ما وصفتها بـ "أنشطة تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

ووصفت السفارة الروسية في ذلك الوقت القرار بأنه "غير مبرر وغير ودي"، وقالت إن موسكو "تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير انتقامية".