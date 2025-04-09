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زيلينسكي: الصين تعلم بتجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا

07:38 م الأربعاء 09 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الصين كانت تعلم بتجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا و"لا نعلم إن كان ذلك يتم بأوامر منها".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن تقارير استخباراتية أوكرانية، أن أكثر من 150 صينيا انضموا إلى الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مساء الثلاثاء، أن قواته اعتقلت مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، مؤكداً أن بلاده تنتظر "توضيحاً" من بكين و"رد فعل" من حلفائها الغربيين.

وأشار زيلينسكي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الاعتقال تم في منطقة دونيتسك، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تمتلك وثائق المعتقلين وبطاقاتهما المصرفية وبياناتهما الشخصية، ونتيجة لذلك، استدعت كييف السفير الصيني لمناقشة القضية.

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