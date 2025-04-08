ترامب يوقع سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة في الولايات المتحدة

وكالات



وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز صناعة الفحم في الولايات المتحدة الأمريكية.



قال سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف، إن أحد الإجراءات التنفيذية ينص على توجيه جميع الإدارات والوكالات إلى إنهاء جميع السياسات التمييزية ضد صناعة الفحم، بما في ذلك التخلص من إجراء منع في السابق مشاريع الفحم على الأراضي الفيدرالية.



وأضاف: قلت لترامب إن الأمر سيسرع كل التصاريح والتمويل لمشاريع الفحم الجديدة، مضيفًا أن هناك إجراءً تنفيذيًا آخر يهدف إلى حماية محطات الفحم العاملة حاليًا، وسيعزز إجراء تنفيذي آخر أمن وموثوقية شبكة الطاقة.



وأشار شارف، إلى أن ترامب سيوجه في أمر آخر، وزارة العدل للنظر في سياسات الدولة التي تميز ضد الفحم.