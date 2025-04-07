إسرائيل: نرحب بسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها أمريكا ضد إيران

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، "لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفًا "نرحب بسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران".

وأشار إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، موضحًا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين مسائل عدة من بينها الحرب في غزة وجهود إعادة الأسرى والرسوم الجمركية.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، "نعمل ضد حركة حماس بقوة، وقضينا على عدد من (الإرهابيين). ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في قبضة حماس بغزة وملتزمون بإعادة جميع أسرانا".

وزعم مينسر، أن حماس استخدمت في مناسبات عدة سيارات الإسعاف غطاء لها لنقل عناصرها، معربًا عن ترحب إسرائيل بفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السماح بالانتقال الطوعي لسكان غزة.

وفيما يتعلق باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 مسهفًا فلسطينيًا بشكل متعمد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن "التحقيق لا يزال جاريًا بشأن إطلاق النار على سيارات الإسعاف في رفح قبل أسبوعين"

كما تطرق مينسر، إلى الحديث عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، قائلًا إن الجماعة تتلقى التمويل من إيران "وأطلقوا صواريخ ضد مدنيين في إسرائيل مؤخرًا".