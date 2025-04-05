احتجاج لموظفي مايكروسوفت المؤيدين للفلسطينيين أثناء احتفال الشركة بالذكرى الـ50

واشنطن- (أ ب)

تسبب احتجاج لموظفي شركة مايكروسوفت المؤيدين للفلسطينيين في تعطيل احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لها يوم الجمعة، وهو أحدث رد فعل مناهض لقيام صناعة التكنولوجيا بتزويد الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبدأ الاحتجاج بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت ايه آي" مصطفى سليمان يقدم تحديثا لمنتجات الشركة ورؤية طويلة الأجل لمنتج مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت"، إلى جمهور شمل المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

وصاحت ابتهال أبوسعد الموظفة في مايكروسوفت وهي تسير باتجاه المسرح "مصطفى، عار عليك" فتوقف سليمان عن إلقاء كلمته. وأضافت "أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير ولكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص ماتوا ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

وقال سليمان "شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك". وتابعت أبو سعد أنه و"كل مايكروسوفت" أيديهم ملطخة بالدماء. كما ألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

وقامت محتجة ثانية من موظفي مايكروسوفت، تدعى فانيا اجراوال، بمقاطعة جزء آخر من الاحتفال عندما كان جيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على خشبة المسرح – وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من العام الجاري أن نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان.

كما تضمنت القصة تفاصيل عن غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023 أصابت سيارة كانت تقل أفرادا من عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.

وفي فبراير، تم طرد خمسة من موظفي مايكروسوفت من اجتماع مع ناديلا بعد أن احتجوا على العقود مع إسرائيل. وفي حين أن اجتماع فبراير كان اجتماعا داخليا، كان احتجاج يوم الجمعة عاما وعلنيا، حيث كان عرضا مباشرا لماضي الشركة ومستقبلها. وقد تجمع بعض الموظفين أيضا خارج مكان الحفل يوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن الشركة يوم الجمعة: "نحن نقدم العديد من السبل لكي يتم الاستماع إلى جميع الأصوات... الأهم من ذلك، نطلب أن يتم ذلك بطريقة لا تتسبب في عرقلة العمل. إذا حدث هذا، نطلب من المشاركين الانتقال. نحن ملتزمون بضمان التزام ممارساتنا التجارية بأعلى المعايير".

ورفضت مايكروسوفت أن تقول ما إذا كانت ستتخذ إجراءات أخرى. وقالت أبو سعد لوكالة أسوشيتد برس إنها لم تسمع أي شيء من الشركة بعد، لكنها وأجروال لم يعد بإمكانهما الولوج إلى حسابيهما في العمل بعد الاحتجاج ولم تتمكنا من تسجيل الدخول مرة أخرى، وهي إشارة محتملة على أن الشركة فصلتهما.





