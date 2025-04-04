جامعة أوروبية تمنح نتنياهو درجة الدكتوراة الفخرية (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

منحت الجامعة العامة في بودابست درجة الدكتوراة الفخرية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة العامة في بودابست، حيث ألقى خطابًا أمام الطلاب، استذكر فيه نصيحة والده عندما أخبره برغبته في أن يصبح قائدًا، قائلاً له: "عليك أن تمتلك الرؤية والتعليم معًا؛ فالتعليم ضروري حتى لا تصبح تحت رحمة موظفيك، أو ما يُعرف بالدولة العميقة".

גורם מדיני המתלווה לרה"מ בביקורו בבודפשט: מתנהלים מגעים עם עוד מדינה בדבר פרישה מהאג. ישראל נמצאת בקשר עם כמה מדינות שמגלות עניין בקליטת עזתים@DovGilHar https://t.co/KqfgQIexll — כאן חדשות (@kann_news) April 4, 2025

وبالتزامن مع الزيارة، كشف مسؤول سياسي يرافق نتنياهو أن المفاوضات جارية مع دولة أخرى بشأن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما أشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مع عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا باستيعاب سكان غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 1,249 شهيداً و3,022 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,609 شهيداً و115,063 جريحاً.

كما لفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.