بعد رسوم ترامب الجمركية.. إسرائيل: نعمل على تحليل تداعياتها الاقتصادية

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الخميس، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعقد اجتماعا طارئا في وزارة المالية بعد رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

وأشار سموتريتش، إلى أن وزارته تعمل على تحليل تداعيات رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد وتجري حوارا مع قادة الصناعة والاقتصاد الإسرائيليين.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية عن اتحاد المصنعين في إسرائيل، قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية مقلقة للمصدرين، مؤكدا أنها قد تحد من نشاطهم في السوق الأمريكية.

وأكد اتحاد المصنعين في إسرائيل، أن قرار ترامب قد يضر بالاستقرار الاقتصادي لإسرائيل ويضعف القدرة التنافسية لشركاتها بأسواق أمريكا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".