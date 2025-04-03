لتأمين زيارة نتنياهو.. رئيس وزراء المجر: سننسحب من الجنائية الدولية

وكالات

قالت وكالة الأنباء المجرية الرسمية نقلا عن رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الخميس، إن المجر ستنسحب من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

تأتي الخطوة، تزامنا مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر الدولة العضو في الجنائية الدولية، على الرغم من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية بحقه، والتي تلزم بودابست باعتقاله تنفيذا للبروتوكولات الموقعة عليها.

وكانت وسائل إعلام مجرية، ذكرت أن حكومة المجر تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عشية زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست.

وأضافت وسائل الإعلام أن الحكومة وجهت البرلمان لإعداد مشروع قرار للتصويت عليه تمهيدًا لبدء إجراءات الانسحاب.

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، واستهداف المدنيين عمدًا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن استقبال أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية له دون اعتقاله سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وشددت المنظمة على أن دعوة نتنياهو لزيارة المجر تمثل ازدراءً للقانون الدولي، مؤكدة أن بودابست ملزمة قانونيًا باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

ومن المقرر أن تمتد زيارة نتنياهو إلى المجر لخمسة أيام، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، بحسب ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.







