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أمازون تطلق أول أقمارها الاصطناعية للإنترنت لمنافسة "ستارلينك"

10:58 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

شركة أمازون

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كيب كانافيرال، فلوريدا- (أ ب)

انطلقت الدفعة الأولى من أقمار الإنترنت الاصطناعية التابعة لشركة أمازون نحو المدار يوم الإثنين، لتكون أحدث دخول في سوق الشبكات الفضائية الضخمة الذي تهيمن عليه حاليا آلاف أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وحمل صاروخ "أطلس 5" التابع لتحالف الإطلاق المتحد 27 قمرا اصطناعيا من مشروع "كويبر" التابع لأمازون، والذي سُمي تيمنا بحزام كويبر الواقع في الأطراف الجليدية لنظامنا الشمسي خلف كوكب نبتون. وبمجرد إطلاق الأقمار في المدار، ستصل في نهاية المطاف إلى ارتفاع يقارب 400 ميل (630 كيلومترا).

وكان قد أُطلق قمران تجريبيان في عام 2023 أيضا بواسطة صاروخ "أطلس 5". وذكر مسؤولو المشروع أنه تم إجراء تحسينات رئيسية على النسخة الأحدث. كما تم طلاء الأقمار الاصطناعية الجديدة بطبقة عاكسة خاصة تهدف إلى تشتيت ضوء الشمس المنعكس، في محاولة للحد من التأثير على عمل الفلكيين.

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