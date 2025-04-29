الأونروا: 520 ألف طفل حصلوا على الدعم النفسي في قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء ، أن 520 ألف طفل حصلوا على الدعم النفسي الاجتماعي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنها هي المقدمة الرئيسية للتعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي الاجتماعي في قطاع غزة ، مشيرة إلى أن أكثر من 56 ألف طفل شاركوا في أنشطة "العودة إلى التعلم".

وأوضحت أن" 730 ألف نازح، بما في ذلك 520 ألف طفل، حصلوا على الدعم النفسي الاجتماعي منذ أكتوبر 2023".