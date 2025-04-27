مصر تعرب عن تعازيها لإيران في ضحايا انفجار جنوب البلاد

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث الأليم، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.