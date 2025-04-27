"الفارس الشهم 3".. الإمارات تطلق مبادرة حفر آبار مياه جنوب غزة



وكالات

أعلنت الإمارات عن إطلاق مبادرة حفر آبار مياه جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئات المحلية والبلديات في تلك المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في الحد من تفاقم كارثة النقص الحاد في المياه، في خطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة، مع التأكيد على أن هذه الجهود تبقى حلولا مؤقتة ولا تمثل معالجة جذرية للأزمة الإنسانية المتواصلة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار إغلاق معابر قطاع غزة ومنع تدفق الإمدادات الغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، وما ترتب على ذلك من انهيار للبنية التحتية الحيوية.

وفي سياق متصل، أشارت عملية "الفارس الشهم 3" إلى بدء دعمها لتكيات الطعام والمخابز البدائية عبر السوق المحلي، مستهدفة مخيمات ومراكز الإيواء في جنوب غزة، سعيا إلى توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية، وفقا لروسيا اليوم.

هذا وأكد كل من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي مع نفاد المساعدات وتواصل الحصار الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51495 شهيدا و117524 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.