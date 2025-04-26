العربية: حماس وافقت على سحب مقاتليها من غزة

وكالات

أفادت مصادر لقناة "العربية_الحدث"، بأن حركة حماس وافقت على سحب مقاتليها من قطاع غزة بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم.

وقالت المصادر، إن حماس وافقت أيضًا على أن تكون بعيدة عن إدارة القطاع بشكل كامل، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ الاتفاق الجاري تمتد لـ45 يومًا.

وأضافت أن مصر ستعرض على حماس اتفاقًا نهائيًا وشاملًا لوقف الحرب بضمانات دولية، موضحة أنه يتم حاليًا بلورة اتفاق نهائي لوقف النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

ووصل فجر اليوم السبت وفد قيادة حركة حماس، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في بيان لها السبت، إن الوفد قبل قليل بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.