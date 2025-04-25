لافروف: اتفاق السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا مازال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"

واشنطن- (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أجزاءً من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا يزال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"، على الرغم من أنه يعتقد أن العملية تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقال لافروف لشبكة "سي بي إس" الأمريكية مساء أمس الخميس: "لا تزال هناك بعض النقاط المحددة - العناصر - في هذا الاتفاق التي تحتاج إلى ضبط دقيق ونحن منشغلون بهذه العملية تحديدا".

وأضاف لافروف "هناك العديد من المؤشرات على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للتوصل إلى اتفاق".

جاءت هذه التصريحات بعد هجوم صاروخي وهجوم بطائرة مسيرة روسيين على كييف، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لما ذكرته السلطات الأوكرانية. وأثار الهجوم انتقادات مباشرة نادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف العنف.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي": "فلاديمير، توقف!"، وذلك بعد يوم واحد من انتقاده الحاد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرفضه قبول الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم واتهامه له بإطالة أمد الحرب.

وأضاف "أنا لست سعيدًا بالضربات الروسية على كييف. إنها غير ضرورية، وتوقيتها سيئ للغاية" داعيًا إلى إبرام اتفاق سلام.

وهددت الولايات المتحدة مرارا بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في السعودية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير العام الجاري ، فيما التقى ويتكوف بوتين ثلاث مرات.