قيدوه للضغط على والده.. الجيش الإسرائيلي يرد على واقعة الطفل المعصوب

وكالات

انتشرت صورة الطفل الفلسطيني أحمد عبد الكريم الديك (12 عامًا)، وهو معصوب العينين، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة الطفل، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي عصبوا عيني الطفل وقيدوه، أثناء مداهمة في بلدة كفر الديك شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتقطوا له صورًا أرسلوها لوالده عبر تطبيق "واتساب"، مصحوبة بتهديدات باعتقال الطفل وأفراد آخرين من العائلة إذا لم يسلم نفسه.

وذكرت العائلة، أن جنود الاحتلال أجبروا الطفل تحت تهديد السلاح على تسجيل رسالة صوتية يتوسل فيها إلى والده لتسليم نفسه خوفًا على سلامته.

This child is Ahmad Abdul Karim al-Deek, a 12-year-old boy from the village of Kafr ad-Dik, Slfit, West Bank. Yesterday, Israeli forces raided his family’s home in search of his father, who they want.

When they couldn’t find him, the soldiers blindfolded and bound the child,… pic.twitter.com/u38F7UgXks

— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 21, 2025