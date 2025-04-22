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قيدوه للضغط على والده.. الجيش الإسرائيلي يرد على واقعة الطفل المعصوب

04:57 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الطفل الفلسطيني أحمد عبد الكريم الديك

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وكالات

انتشرت صورة الطفل الفلسطيني أحمد عبد الكريم الديك (12 عامًا)، وهو معصوب العينين، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة الطفل، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي عصبوا عيني الطفل وقيدوه، أثناء مداهمة في بلدة كفر الديك شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتقطوا له صورًا أرسلوها لوالده عبر تطبيق "واتساب"، مصحوبة بتهديدات باعتقال الطفل وأفراد آخرين من العائلة إذا لم يسلم نفسه.

وذكرت العائلة، أن جنود الاحتلال أجبروا الطفل تحت تهديد السلاح على تسجيل رسالة صوتية يتوسل فيها إلى والده لتسليم نفسه خوفًا على سلامته.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن عبد الكريم الديك معتقل سابق مفرج عنه من سجون الاحتلال، إلا أنه مطلوب لدى السلطات الإسرائيلية.

وجراء الجدل الذي أثارته الصورة، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله بشأن استخدام جنوده للطفل الفلسطيني للضغط على والده لتسليم نفسه.

وزعم الجيش أنه "لا علم له بالحادثة"، وأن "ليس لديه أدلة كافية لتأكيد أو نفي ما تم تداوله".

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