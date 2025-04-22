ضبط مواطن سعودي إثر تورطه في واقعة تحرش بقاصر

وكالات

أعلن الأمن العام السعودي، أمس الاثنين، أنه تم القبض على مواطن في مدينة الأحساء تحرش بقاصر، ونشر اسمه تشهيرًا به وأحاله إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "ضبطت شرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المواطن... لتحرشه بقاصر".

📹| شرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مواطنًا لتحرشه بحدث. pic.twitter.com/StHoCTKMhL — الأمن العام (@security_gov) April 21, 2025

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورة للمواطن بعد ضبطه وأرفقهما بمنشوره على منصة "إكس".