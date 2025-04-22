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بسبب هرمونات النمو.. السجن 15 عامًا لصيدلي مصري في الكويت

01:20 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الكويت

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وكالات

قضت محكمة الجنايات في الكويت بسجن صيدلي مصري لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته في قضية سرقة أدوية هرمونات النمو وتزوير وصفات طبية داخل أحد المستشفيات الحكومية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فإن التحقيقات كشفت أن المتهم استغل وظيفته للحصول على أدوية باهظة الثمن تُستخدم عادةً في بناء العضلات، ثم قام بتزوير وصفات لمرضى وهميين لتمرير الأدوية بشكل غير قانوني، وبيعها لاحقًا لمرتادي الصالات الرياضية وهواة كمال الأجسام.

وقدّرت السلطات قيمة الأدوية المختلسة بنحو 14 ألف دينار كويتي (ما يعادل 45 ألف دولار أمريكي)، فيما خلصت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم وصفات مزورة وبيانات مزيفة لتسهيل صرف تلك الأدوية من مخازن المستشفى.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الكويتية أربعة بنود رئيسية:

- الحكم على المتهم بالسجن مدة خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة.

- عزله من وظيفته الحكومية في المستشفى.

- تغريمه مبلغ 28 ألف دينار كويتي (ما يعادل ضعف قيمة الأدوية المسروقة).

- إبعاده عن الأراضي الكويتية بعد تنفيذ العقوبة.

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