الجيش اللبناني يُعلن إحباط هجومًا صاروخيًا تجاه إسرائيل

(وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكشف الجيش اللبناني عن ضبط عدد من القذائف الجاهزة للإطلاق خلال مداهمات نُفذت في منطقتي صيدا والزهراني.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي أن وحداتها تمكنت من العثور على صواريخ معدة للإطلاق ومنصات إطلاق كانت جاهزة للاستخدام، ما يشير إلى أن العملية كانت وشيكة التنفيذ.

كما كشفت المؤسسة العسكرية عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في التخطيط للعملية، دون الإعلان عن هويتهم، في انتظار استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون نيته حصر السلاح في يد الدولة، قائلا إن بيروت تنتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.