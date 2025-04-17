أمريكا.. كاليفورنيا تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

وكالات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، الخميس، اعتزام الولاية رفع دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، انتقد نيوسوم، ما وصفه بـ"الصلاحيات الفردية" التي تتبناها إدارة ترامب لفرض زيادات غير مسبوقة في الرسوم الجمركية، والتي وصفها بأنها "الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

President Trump has no authority to unilaterally impose his disastrous tariff agenda.



These reckless tariffs have created economic chaos, skyrocketing everyday costs and inflicting billions in damages on the state, families, and businesses.



We will be taking this to court. pic.twitter.com/wFCQ6TPXZt — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) April 16, 2025

ووفقا لتقارير إعلامية، تستند الدعوى القضائية إلى أن القانون الذي استند إليه ترامب لتطبيق هذه الرسوم لا يخوله لفرضها بشكل منفرد على البضائع المستوردة دون موافقة الكونجرس.

وتعد كاليفورنيا، التي تُعتبر خامس أكبر اقتصاد عالمي، في على رأس قائمة المتضررين من السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي.

وأكد نيوسوم عبر منصة "إكس" أن كاليفورنيا، بصفتها أكبر ولاية صناعية في الولايات المتحدة وشريكا تجاريا عالميا بارزا، ستتأثر بهذه الرسوم أكثر من أي ولاية أخرى، مشيرا إلى أن الولاية، التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، تعتبر مركزا رئيسيا للصناعة والزراعة، وموطنا لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي سياق متصل، كشف نيوسوم في أوائل أبريل عن خطط لإبرام اتفاقيات مع دول أخرى لتجنب الرسوم المتبادلة التي قد يتم فرضها على المنتجات الأمريكية.

وتعتمد كاليفورنيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 39 مليون نسمة، بشكل كبير على علاقاتها التجارية مع دول مثل المكسيك وكندا والصين، والتي استهدفتها الرسوم الجمركية الأمريكية بدرجات متفاوتة منذ عودة ترامب إلى الرئاسة.

وتثير هذه الرسوم قلقا إضافيا في كاليفورنيا، خصوصا بعد الحرائق التي ضربت لوس أنجلوس في يناير الماضي، إذ تخشى الولاية من أن تؤدي زيادة أسعار المواد الخام المستوردة، مثل الخشب والفولاذ والألمنيوم والجبس، إلى إعاقة جهود إعادة الإعمار.

ووجّه نيوسوم انتقادات حادة إلى الكونجرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قائلاً: "أين أنتم؟ قوموا بواجبكم".

من جانبه، رفض البيت الأبيض الدعوى القضائية بشدة يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الرئاسة، إن نيوسوم يهدر وقته في محاولة إعاقة جهود ترامب "التاريخية" لمعالجة العجز التجاري، عوضا عن التركيز على قضايا داخلية مثل الجريمة المتزايدة، ومشكلة التشرد، وارتفاع تكاليف المعيشة في كاليفورنيا.