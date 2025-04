أمريكا.. كاليفورنيا تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

وكالات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، الخميس، اعتزام الولاية رفع دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، انتقد نيوسوم، ما وصفه بـ"الصلاحيات الفردية" التي تتبناها إدارة ترامب لفرض زيادات غير مسبوقة في الرسوم الجمركية، والتي وصفها بأنها "الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

President Trump has no authority to unilaterally impose his disastrous tariff agenda.



These reckless tariffs have created economic chaos, skyrocketing everyday costs and inflicting billions in damages on the state, families, and businesses.



We will be taking this to court. pic.twitter.com/wFCQ6TPXZt