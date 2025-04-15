نتنياهو: حماس ستتلقى المزيد من الضربات وإسرائيل تخوض حربًا وجودية

وكالات

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، شمال قطاع غزة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته الجوية والبرية على القطاع.

وذكر بيان صادر عن مكتبه أن نتنياهو زار شمال غزة برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث أكد خلال الزيارة أن "حماس ستتلقى المزيد من الضربات"، مضيفاً أن إسرائيل "عازمة على تحرير الرهائن وتحقيق كافة أهداف الحرب".

وشدد نتنياهو على أهمية الحفاظ على الضغط العسكري المستمر ضد حركة حماس، قائلاً : "إسرائيل تخوض معركة من أجل وجودها".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المرشد الإيراني خامنئي يروج لتدمير إسرائيل في الوقت الذي يتفاوض فيه مع الولايات المتحدة".