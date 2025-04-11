أوروبا تتعهد بتقديم دعم عسكري ضخم لأوكرانيا

(أ ب)

تعهدت الدول الأوروبية اليوم الجمعة، بتخصيص مليارات الدولارات في تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا على مواصلة حربها ضد الغزو الروسي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه مبعوث أمريكي جهود السلام في رحلة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تساؤلات متزايدة حول استعداد الكرملين لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بعد ترؤسه اجتماعا للداعمين الغربيين لأوكرانيا في بروكسل اليوم الجمعة، إن هناك تعهدات جديدة بتقديم مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها أكثر من 21 مليار يورو (24 مليار دولار): "وهي زيادة قياسية في التمويل العسكري لأوكرانيا، ونحن نعمل أيضا على زيادة هذا الدعم للقتال في الخطوط الأمامية".

ولم يكشف هيلي أية تفاصيل لهذا الرقم، واشتكت أوكرانيا في الماضي من أن بعض الدول تكرر العروض القديمة في مؤتمرات التعهدات هذه أو تفشل في تقديم أسلحة وذخيرة حقيقية تستحق الأموال التي وعدت بها.

وتحقق القوات الروسية حاليا تفوقا في أوكرانيا، حيث دخلت الحرب الآن عامها الرابع.

وأيدت أوكرانيا اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار لكن روسيا عرقلته بشكل فعلي بفرضها شروط صعبة المنال.

واتهمت الحكومات الأوروبية بوتين بتعمد التباطؤ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي،: "ينبغي على روسيا أن تتحرك" على طريق إنهاء الحرب.

وأضاف ترامب، إن الحرب،: "فظيعة ولا معنى لها".

وفي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا وسيجتمع مع بوتين في سان بطرسبرج.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام روسية أن ويتكوف، الذي كان يضغط على الكرملين لقبول هدنة، التقى في البداية بمبعوث بوتين كيريل ديمترييف.