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بصفقة استخباراتية.. روسيا وأمريكا تتبادلان إطلاق سراح سجناء

11:38 ص الخميس 10 أبريل 2025

روسيا وأمريكا

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة وروسيا تبادلتا إطلاق سراح سجناء في صفقة أبرمتها أجهزة استخبارات البلدين.

وأعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إطلاق سراح مواطن روسي مسجون في الولايات المتحدة في إطار صفقة روسية أمريكية لتبادل السجناء، موضحة أن موسكو سلمت الولايات المتحدة مواطنة أمريكية سجنت بتهمة جمع أموال للجيش الأوكراني في إطار صفقة التبادل.

وفي إطار ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الأمريكية كسينيا كاريلينا عائدة على متن طائرة إلى وطنها بعد احتجازها ظلما في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب نجح في إطلاق سراحها وسيستمر في العمل لإطلاق سراح جميع السجناء الأمريكيين في الخارج.

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