إصابة 63 شخصًا في انفجار خط غاز في ماليزيا (فيديو)

(وكالات)

شهدت بلدة بوتشونج بولاية سيلانجور، على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم الثلاثاء، حريق ضخم أعقب انفجارًا في خط أنابيب غاز تابع لشركة "بتروناس" الحكومية للطاقة، مما أسفر عن إصابة 63 شخصًا على الأقل، وإخلاء عشرات المنازل.

وفقًا للسلطات الماليزية، نُقل المصابون إلى مستشفيات عدة بعد تعرضهم لحروق واختناق جراء استنشاق الدخان الكثيف، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران. وأكدت إدارة الإطفاء أن الشركة المشغلة أغلقت الصمامات الخاصة بخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 500 متر للحد من انتشار الحريق.

A massive fire has broken out at a petrol station in Putra Heights in Malaysia. No information on casualties 🔥👀pic.twitter.com/wSz3ta0gxx