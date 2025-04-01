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إصابة 63 شخصًا في انفجار خط غاز في ماليزيا (فيديو)

10:48 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

انفجار خط غاز

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(وكالات)

شهدت بلدة بوتشونج بولاية سيلانجور، على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم الثلاثاء، حريق ضخم أعقب انفجارًا في خط أنابيب غاز تابع لشركة "بتروناس" الحكومية للطاقة، مما أسفر عن إصابة 63 شخصًا على الأقل، وإخلاء عشرات المنازل.

وفقًا للسلطات الماليزية، نُقل المصابون إلى مستشفيات عدة بعد تعرضهم لحروق واختناق جراء استنشاق الدخان الكثيف، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران. وأكدت إدارة الإطفاء أن الشركة المشغلة أغلقت الصمامات الخاصة بخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 500 متر للحد من انتشار الحريق.

أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب برتقالية شاهقة تصاحبها أعمدة كثيفة من الدخان، مما أثار الذعر بين السكان. وقال شهود عيان إن الحريق امتد إلى 49 منزلًا على الأقل، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع وسط حالة من التأهب.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن شدة الحريق بدأت في التراجع، لكن لا تزال ألسنة اللهب تتصاعد في بعض المناطق، في حين لم يتم حتى الآن تسجيل أي وفيات.

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