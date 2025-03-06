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تركيا تكشف عن مساع لتدشين تحالف إقليمي لمحاربة الجهاديين

10:49 ص الخميس 06 مارس 2025

تركيا

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن أنقرة تدفع باتجاه خطة لتطوير تحالف إقليمي لمحاربة الجهاديين كبديل للمهمة التي تقودها واشنطن.

وأوضح فيدان، أن تركيا تريد دحض الرواية القائلة إن المسلحين بقيادة الأكراد ضروريون لمنع عودة تنظيم الدولة "داعش"، مضيفا "إذا توصلنا إلى برنامج إقليمي خاص فيمكننا القتال ضد تنظيم الدولة حتى لو انسحبت واشنطن".

وأشار فيدان، إلى أن أنقرة تأمل أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدا أن القوات التركية قد تسيطر على معسكرات وسجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال سوريا.

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن رهان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تنظيم إرهابي ضد آخر لم تكن فكرة صائبة.

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تركيا محاربة الجهاديين هاكان فيدان
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