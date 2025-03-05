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ماكرون: أمريكا لا يمكنها أن تقرر مستقبل أوروبا ومستعدون لكل السيناريوهات بدونها

09:44 م الأربعاء 05 مارس 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، معربا عن رغبته في أن تواصل الولايات المتحدة دعم الأوروبيين.

وأوضح ماكرون، أن على الدول الأوروبية أن تكون جاهزة للدفاع عن نفسها وعليها زيادة الإنفاق الدفاعي، مؤكدا أنه يأمل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم فرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية.

وأشار ماكرون، إلى أن يرغب في أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب أوروبا، موضحا أن "مستقبل أوروبا لا يمكن أن تقرره أمريكا ومستعدون لكل السيناريوهات مع أمريكا أو بدونها".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن البقاء في موقع المتفرج في هذا العالم الخطير هو جنون.

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