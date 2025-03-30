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لبنان: توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ من جنوب البلاد يومي 22 و28 مارس

09:19 م الأحد 30 مارس 2025

مديرية الأمن العام اللبناني

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وكالات

أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني، الأحد، توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان يومي 22 و28 مارس.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام طالب، يوم الجمعة الماضي، الجيش بفتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسط تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن رئيس الحكومة شدد على "ضرورة استكمال إجراءات الجيش لحصر السلاح بيد الدولة"، في إشارة إلى المساعي لضبط الوضع الأمني ومنع أي تصعيد غير محسوب.

وحذر رئيس الوزراء من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على أن "الدولة اللبنانية هي حصريًا صاحبة قرار الحرب والسلم"، في موقف يؤكد التزام الحكومة بتجنيب لبنان أي مواجهة غير محسوبة العواقب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض قذيفتين تم إطلاقهما على شمال إسرائيل من اتجاه لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تم إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل. تم اعتراض أحدهما، بينما سقط الثاني داخل الأراضي اللبنانية".

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مديرية الأمن العام اللبناني جنوب لبنان نواف سلام لبنان
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