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المفوضية الأوروبية: اعتراف إسرائيل بـ13 مستوطنة بالضفة خطوة في الاتجاه الخاطئ

02:45 م الخميس 27 مارس 2025

المفوضية الأوروبية

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وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إن على إسرائيل التوقف عن إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في دمار ونزوح وتقوض حل الدولتين.

وشددت المفوضية الأوروبية، على أن اعتراف إسرائيل بـ13 مستوطنة خطوة في الاتجاه الخاطئ.

صادق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

تأتي هذه الخطوة، التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، على خلفية الموافقة على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة.

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المفوضية الأوروبية إسرائيل إنشاء مستوطنات
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