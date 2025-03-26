خليل الحية: تعاملنا بإيجابية مع المقترحات التي تلقيناها مؤخرًا لوقف النار بغزة

وكالات



قال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من تاريخ الأمة بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع".



وأكد الحية، ضمن برنامج منبر القدس، أن المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة، مضيفًا: "بذلنا منذ السابع من أكتوبر كل الجهود لوقف العدوان والقتل والإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني وتوسعه الاستيطاني".



وتابع: "القدس ستظل عنوانًا لهذا الصراع وأي محاولة للتنازل عن شبر واحد منها خيانة للأمة"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه وضمنه الوسطاء واستأنف عدوانه على قطاع غزة".



وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "تعاملنا بإيجابية مع المقترحات التي تلقيناها خلال الفترة الأخيرة من أجل الوقف التام لإطلاق النار والانسحاب التام للعدو من غزة".