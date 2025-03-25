صحة غزة: الوضع الإنساني تجاوز مرحلة الكارثة

وكالات

حذّر المدير العام لوزارة الصحة في غزة من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، مشيرًا إلى نفاد الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ بالكامل.

وأوضح أن استمرار الاحتلال في منع دخول الوقود يهدد عمل المستشفيات، مما يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يواجهون الموت بسبب نقص العلاج.

ودعا المسؤول سكان القطاع إلى التوجه للمستشفيات والتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى، مؤكدًا أن الاحتلال دمّر أغلب الخدمات الطبية الأساسية، ما يجعل الوضع الصحي على شفا الانهيار.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إن الأوضاع تزداد سوءًا مع تصاعد الهجمات، حيث اضطر أكثر من 120 ألف شخص للنزوح خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضافت أن دخول السلع متوقف منذ ثلاثة أسابيع، وهي أطول فترة منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023، موجهة استغاثة للمجتمع الدولي: "كفى.. عليكم التحرك لإنقاذ غزة".