أمريكا: الظروف المناخية تؤجج حرائق الغابات

أوستن (تكساس)- (أ ب)

اشتعلت حرائق غابات أججتها الظروف المناخية الجافة والرياح العاتية في عدد قليل من الولايات الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مما أدى إلى عمليات إجلاء للسكان في ولاية تكساس ودفع المسؤولين في ولاية فلوريدا إلى إغلاق جزء من طريق سريع رئيسي في ذروة عطلة الربيع.

وأدى حريق في غابة سام هيوستن الوطنية بالقرب من هيوستن إلى إخلاء حوالي 900 منزل وإغلاق المدارس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات شديدة من اندلاع حرائق في محيط رابع أكبر مدينة في البلاد.

وقالت هيئة غابات تكساس" أيه أند إم" إن الحريق، الذي نشب أمس الأربعاء، التهم نحو 7ر3 أميال مربعة (6ر9 كيلومتر مربع) ولم يتم احتواؤه إلا بنسبة 20% فقط بحلول بعد ظهر اليوم الخميس، حيث استخدم رجال الإطفاء مروحيات محملة بالمياه لإخماد البؤر الساخنة، إضافة إلى جرافات لحفر خطوط احتواء.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، لكن منطقة كليفلاند التعليمية المستقلة، التي تضم نحو 12 ألف طالب، ألغت الفصول الدراسية كإجراء احترازي.