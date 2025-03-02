لأول منذ تولي ترامب.. حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية

(وكالات)

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسن" إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في أول زيارة لها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في يناير الماضي، وذلك ضمن جهود تعزيز التحالف العسكري بين واشنطن وسيئول في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وأفادت البحرية الكورية الجنوبية بأن مجموعة الحاملة، التي تضم الطراد الصاروخي "يو إس إس برينستون" والمدمرة "يو إس إس ستيريت"، رست في قاعدة بحرية بمدينة بوسان، الواقعة جنوب شرق العاصمة سيئول.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ وصول حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى البلاد في يونيو الماضي، والأولى لـ"كارل فينسن" منذ نوفمبر 2023.

وأكدت البحرية الكورية أن وصول الحاملة يعكس التزام واشنطن بالردع المستدام في المنطقة، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع بيونج يانج.

وفي بيان رسمي، شدد الجيش الكوري الجنوبي على استعداده للرد بقوة على أي استفزازات من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن التحالف مع واشنطن يبقى الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.