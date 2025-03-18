في أكبر حصيلة ليوم واحد.. اليونيسيف: أكثر من 130 طفلًا استشهدوا بغزة

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الثلاثاء، إن التقارير والصور القادمة من قطاع غزة تفوق الوصف في فظاعتها، لافتة إلى أن أكثر من 130 طفلا استشهدوا في القصف الإسرائيلي وهو أكبر عدد من الضحايا الأطفال في يوم واحد.

وأشارت اليونيسف، إلى أن بعض الضربات على غزة أصابت ملاجئ كان فيها أطفال وعائلات، مؤكدة أن لا مكان آمنا في القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 إصابة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، بينما تواصل فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف جهودها لانتشالهم من تحت الأنقاض.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بشكل متسارع.