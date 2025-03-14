الحكومة الألمانية: موسكو تنتهج أساليب المماطلة

موسكو/كييف- (د ب أ)

انتقدت الحكومة الألمانية رد فعل روسيا على اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة إن الاقتراح المقدم من أوكرانيا والولايات المتحدة صيغ دون شروط، مضيفة أنه قد تم بالفعل تقييم رد فعل موسكو على المستوى الدولي، وخاصة من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة: "فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يمكن الحديث عن أساليب مماطلة في أفضل الأحوال، إذا تم ربط هذا العرض بمثل هذه الشروط والضمانات"، مضيفة أنه يتعين هنا طرح سؤال: "هل هناك اهتمام جدي بالعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والتوصل إلى حل؟".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ربط موافقته على وقف إطلاق النار المقترح في الحرب ضد أوكرانيا بشروط. ووصف زيلينسكي ذلك بالتلاعب. وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو إن بوتين لا يجرؤ على إخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية بأنه يريد مواصلة الحرب.





