رويترز: فنلندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان، الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة الفنلندية في بيان نقلته وكالة "رويترز" البريطانية، إن البلدين اتفقا على تعميق التعاون الدفاعي المشترك، بما يشمل التسليح وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإنتاج الذخائر.

وأشارت وزارة الدفاع الفنلندية، إلى أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو، تتضمن ذخائر مدفعية لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.