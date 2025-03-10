بابا الفاتيكان يتابع رياضة روحية من المستشفى بينما يتعافى من الالتهاب الرئوي

روما- (أ ب)

تابع البابا فرنسيس اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس رياضة روحية تستمر لمدة أسبوع في الفاتيكان، بينما يواصل تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج، ويتطلع إلى الذكرى السنوية الثانية عشرة لانتخابه في ظل تساؤلات بشأن مستقبل بابويته.

وشارك البابا فرنسيس، كما فعل أمس الأحد، في الرياضية الروحية عن بعد من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في روما. وكان بإمكانه رؤية وسماع القس روبرتو باسوليني، واعظ البيت البابوي، ولكن الكهنة والأساقفة والكرادلة الذين كانوا في قاعة بالفاتيكان، لم يتمكنوا من رؤيته أو سماعه.

وألقى القس باسوليني عظة بعنوان "الرجاء في الحياة الأبدية"، وهو موضوع كان قد تم اختياره قبل وقت طويل من دخول البابا إلى مستشفى "جيميلي" في روما في 14 فبراير الماضي إثر إصابته بعدوى رئوية معقدة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الرياضة الروحية، التي تعد تجمعا سنويا يستهل فترة الصوم الكبير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية والمؤدي إلى عيد الفصح، طوال الأسبوع.

من ناحية أخرى، قال الفاتيكان في تحديثه المبكر اليوم الاثنين، إن فرنسيس يستريح بعد أن أمضى ليلة هادئة.