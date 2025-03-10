روبيو يعلن إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وكالات



أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مراجعة دامت 6 أسابيع.



وقال روبيو، إن البرامج الملغاة لوكالة التنمية الدولية كلفت عشرات المليارات ولم تخدم بل أضرت أحيانًا بمصالحنا.



وذكر روبيو، أن الإدارة تعتزم، بالتشاور مع الكونجرس، إدارة البرامج المتبقية لوكالة التنمية الدولية (حوالي 1000 برنامج)، بشكل أكثر فعالية تحت إشراف وزارة الخارجية.



وفور تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، أعلن "تعليق المساعدات والمعونات الأمريكية الخارجية حول العالم بشكل مؤقت لنحو 90 يومًا" لإعادة تقييم تلك البرامج وتناسقها مع السياسة الجديدة.

ويُعفى من هذا التعليق، مصر وإسرائيل، بجانب إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة العالمية، وتعد أمريكا أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لأرقام حكومية خارجية.



وأدى هذا الأمر التنفيذي إلى توقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم، وأثر سلبًا على تقديم المساعدات الغذائية والطبية الحيوية؛ مما تسبب في فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية.



وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 1961، وأدارت منذ تأسيسها معظم الإنفاق الرسمي الأمريكي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، وفقًا لتقارير صحفية.