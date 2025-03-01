مسؤول ألماني: رفض ميرتس اعتقال نتنياهو ينذر بصراع مع الجنائية الدولية



وكالات



قال رئيس لجنة الخارجية بالبوندستاج الألماني (البرلمان)، أنطون هوفرايتر، إن تأكيد فريدريش ميرتس، مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لشغل منصب المستشار الألماني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يُعتقل في ألمانيا يهدد بصراع مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن ميرتس، الإثنين، أنه دعا نتنياهو لزيارة ألمانيا، موضحًا أنه سيجد طريقة لتمكينه من القيام بذلك دون اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.

وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحفي بعد يوم من فوز حزبه المحافظ بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة: "أعتقد أن فكرة عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيل من زيارة ألمانيا فكرة عبثية تمامًا".

وذكر أنه قال لنتنياهو عبر الهاتف: "سنجد السبل والوسائل لتمكينه من زيارة ألمانيا ومغادرتها مرة أخرى دون اعتقاله".

ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو هنأ ميرتس في اتصال هاتفي بعد فوز تكتله المحافظ بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا، الأحد.

وأشار المكتب، إلى أن ميرتس أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه لزيارة ألمانيا "في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب بوصف رئيس الوزراء مجرم حرب".

وفي المقابل، ردت المحكمة الجنائية الدولية على تصريحات ميرتس بالقول، إن "تنفيذ قرارات المحكمة هو التزام قانوني بموجب نظام روما"، لافتةً إلى أنه "ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة".

وفي نوفمبر 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الفلسطينيين خلال الحرب في قطاع غزة.