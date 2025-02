زلزال الكاريبي.. كيف جدد مخاوف وفاة 200 ألف هاييتي؟

كتبت- سلمى سمير:

أصدر المركز الوطني للتحذير من التسونامي، تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية والبريطانية، بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة البحر الكاريبي.

وبعد ساعات، أكد المركز أن التهديد بحدوث تسونامي قد انتهى، مشيرًا إلى أن التحديثات الأخيرة أظهرت عدم وجود خطر على السواحل.

Breaking‼️‼️

A 8.0 magnitude quake just struck the Caribbean Sea. A group of undersea videographers were caught the violent earthquake on the sea floor, resulting in swells and floor environment disruptions. pic.twitter.com/3RgmeqSBzB