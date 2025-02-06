مقتل وإصابة 9 من أفراد الشرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش شمال غربي باكستان

إسلام آباد- (أ ش أ)

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد الشرطة وإصابة ستة أخرين في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- أن عددا من المسلحين المدججين بالأسلحة الثقيلة أطلقوا وابلا من النيران على نقطة التفتيش الواقعة في منطقة "بهادورخيل"، وتمكنوا بعد ذلك من الفرار.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مدينة بيشاور لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم الدفع بعدد كبير من قوات الشرطة إلى موقع الهجوم، حيث تم تطويق المنطقة وشن عملية تمشيط لملاحقة منفذي الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في عدد الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة بأفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".