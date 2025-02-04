العفو الدولية تطالب ترامب بتسليم نتنياهو لمحاكمته



وكالات



قالت منظمة العفو الدولية، إن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يظهر الازدراء الأمريكي للعدالة الدولية.



وأكدت العفو الدولية، أنها قدمت لواشنطن أدلة بأن أسلحة أمريكية اسُتخدِمت في جرائم حرب ولكنها استمرت في مخالفة تعهداتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة الفلسطيني.



وأوضحت المنظمة أنه من الضروري الالتزام بمذكرات الاعتقال التي تصدرها الجنائية الدولية والسعي لمحاسبة مرتكبي الإبادة في غزة أمام المحاكم المحلية.



وأضافت أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إصدار الأوامر بارتكابها ومحاكمتهم أو تسليمهم، مؤكدة أنه يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن لهؤلاء الأشخاص.



وسيقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال الزيارة التي يقوم بها نتنياهو لواشنطن.



وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.