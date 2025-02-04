روسيا تتهم USAID بالتلاعب الإعلامي وتجاهل جرائم ارتكبت ضد موسكو

وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، وكالة التنمية الدولية الأمريكية "USAID" بإجبار ما يسمى بـ"وسائل الإعلام الموالية" على تجاهل جرائم معينة، مثل استهداف جيش كييف لمدرسة داخلية في كورسك، بحسب روسيا اليوم.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نُشرت في الجزء الأمريكي من الإنترنت لقطات من دليل مكافحة التضليل الذي أعدته USAID، الذي هو في الواقع تعليمات لعدد لا يحصى من وسائل الإعلام الموالية وسائل الإعلام المحسوبة على جهة محددة وتخدم مصالحها ومنصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حول كيفية التلاعب بالرأي العام".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الأنجلو ساكسون كانوا يمارسون مثل هذه الأنشطة بانتظام في السابق".

واستشهدت بمشروع وزارة الخارجية البريطانية Undermining Russia تقويض نفوذ روسيا، الذي كُشف عنه في عام 2021 من قبل مجموعة القراصنة أنونيموس، الذي تضمن تمويلا واسع النطاق لـ"منشورات إعلامية ناطقة بالروسية وُصفت بأنها مستقلة"، وإنشاء "شبكة سرية من المدونين المؤثرين في الفضاء الروسي على وسائل التواصل الاجتماعي لخلق ظروف مؤاتية لتغيير النظام في روسيا وتقويض النفوذ الروسي في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى".

وقالت: "من الوثيقة الأمريكية الحالية المثيرة للاهتمام، يمكننا أن نتعرف على طريقة نشطة لبناء واقع مزيف تُعرف باسم 'الصمت الاستراتيجي'.

وتعني USAID بهذا التنسيقَ المطلوب من قبل الجهة الراعية لهذه الوسائل الإعلامية الموالية بغية تجاهل القصص والحقائق والآراء التي لا تتناسب مع الرواية التي أقرتها واشنطن.. ضربة على سودجا؟ ما هي سودجا؟ بوريتشنويه؟ لم يكن هناك أي بوريتشنويه أنتم تفهمون المخطط".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "الكتيب" لم يقدم مصطلحا مماثلا في الفخامة لوصف "النشر الممنهج" من قبل تلك الوسائل الإعلامية 'التي لا يمكن أن تكون فسّادة' ومستقلة، لا سيما أنها تتلقى تمويلا من سيد التزوير والاختلاق في ما وراء البحار، لنشر المعلومات المضلِّلة والأكاذيب الجاهزة، كما حدث في حالة بوتشا المزعومة، أو الألغاز المحيطة بتفجيرات خطوط أنابيب السيل الشمالي، أو الانتخابات المزورة في عدد من البلدان"، واقترحت زاخاروفا تسمية هذه التكتيكات بـ"الضجيج الاستراتيجي".

وقالت: "الآن أصبح الكثير من الأمور واضحا، ليس فقط فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي فقدت دعمها بعد تعليق برامج 'المساعدة' من USAID خاصة في أوكرانيا وجورجيا، ولكن أيضا فيما يتعلق بأنشطة الهياكل الدولية المحترمة، على سبيل المثال، المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي لا تتجاهل فقط جرائم قتل الصحفيين والمراسلين الحربيين الروس على يد القوات الأوكرانية، بل تلتزم بنظام الصمت الاستراتيجي".