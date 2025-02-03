مقتل قيادي بارز موال لروسيا في انفجار بموسكو

(وكالات)

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، أن قيادي بارز موال لروسيا لقي حتفه بانفجار في العاصمة الروسية موسكو.

وانفجرت قنبلة في بهو مبنى سكني فاخر في موسكو، مما أدى إلى مقتل الزعيم شبه العسكري من منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا إلى جانب حارسه الشخصي.

وذكرت "تاس"، أن القنبلة انفجرت عندما دخل رجل برفقة حراسه الشخصيين إلى بهو مجمع سكارليت سيلز السكني.

وذكرت "تاس" الروسية نقلا عن أجهزة أمنية أن الانفجار كان هجوما على أرمين سركيسيان رئيس اتحاد الملاكمة في دونيتسك التي تحتلها روسيا ومؤسس كتيبة تقاتل ضد أوكرانيا.

وسركيسيان مطلوب في أوكرانيا وله تاريخ طويل في مساعدة القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس إن سركيسيان نقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث توفي لاحقا متأثرا بجراحه، بينما قُتل حارسه الشخصي على الفور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وصفته أجهزة الأمن الروسية بأنه اغتيال مستهدف.