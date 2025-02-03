أول رد من رئيس وزراء كندا على فرض أمريكا رسوم جمركية على بلاده (فيديو)

وكالات

أعلنت كل من كندا والمكسيك رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على البلدين الى جانب الصين يوم السبت.

وحذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو من أن فرض رسوم جمركية على كندا من شأنه أن يعرض وظائف الأمريكيين للخطر.

وقال ترودو "أود أن أتحدث مباشرة إلى الأمريكيين، أقرب أصدقائنا وجيراننا. هذا خيار من شأنه أن يضر بالكنديين، ولكن إلى جانب ذلك، سيكون له عواقب حقيقية عليكم، على الشعب الأمريكي".

Canada’s response to U.S. tariffs. Justin Trudeau's best speech.



Canada will place 25% tariffs on $155 billion in US imports in retaliation for Trump tariffs. That is an addition to a nationwide boycott on all US products across Canada. #cdnpoli #tariffwar pic.twitter.com/VJavxmO6nH — Anonymous (@YourAnonCentral) February 2, 2025

وتابع قائلًا "كما قلت باستمرار، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا من شأنها أن تعرض وظائفكم للخطر، وقد تؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات الأمريكية وغيرها من مرافق التصنيع".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي قائلًا "سترفع التكاليف بالنسبة لكم، بما في ذلك الطعام في محلات البقالة والبنزين في محطات الوقود. وسوف يعيق ذلك وصولكم إلى إمدادات ميسورة التكلفة من السلع الحيوية الضرورية لأمن الولايات المتحدة، مثل النيكل والبوتاس واليورانيوم والصلب والألومنيوم".

وأكد أن ذلك "سينتهك اتفاقية التجارة الحرة" التي تفاوض عليها مع الرئيس الأمريكي، إلى جانب المكسيك، وتم توقيعها قبل بضع سنوات.

وتابع ترودو "لكن الأمر لا يجب أن يكون على هذا النحو. كما قلت من قبل، إذا كان الرئيس ترامب يريد أن يبشر بعصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، فإن المسار الأفضل هو الشراكة مع كندا، وليس معاقبتنا".