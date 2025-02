أول رد من رئيس وزراء كندا على فرض أمريكا رسوم جمركية على بلاده (فيديو)

وكالات

أعلنت كل من كندا والمكسيك رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على البلدين الى جانب الصين يوم السبت.

وحذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو من أن فرض رسوم جمركية على كندا من شأنه أن يعرض وظائف الأمريكيين للخطر.

وقال ترودو "أود أن أتحدث مباشرة إلى الأمريكيين، أقرب أصدقائنا وجيراننا. هذا خيار من شأنه أن يضر بالكنديين، ولكن إلى جانب ذلك، سيكون له عواقب حقيقية عليكم، على الشعب الأمريكي".

Canada’s response to U.S. tariffs. Justin Trudeau's best speech.



Canada will place 25% tariffs on $155 billion in US imports in retaliation for Trump tariffs. That is an addition to a nationwide boycott on all US products across Canada. #cdnpoli #tariffwar pic.twitter.com/VJavxmO6nH