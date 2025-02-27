عودة التيار الكهربي إلى معظم أنحاء تشيلي بعد انقطاع شامل

سانتياجو دي تشيلي - (أ ب)

قالت حكومة تشيلي إن التيار الكهربي عاد إلى معظم أنحاء البلاد، البالغ تعداد سكانها 19 مليون نسمة، اليوم الأربعاء، بعد أكبر انقطاع للكهرباء منذ 15 عاما، فيما رفعت السلطات حظر تجوال صارم تم فرضه عندما ترك انقطاع الكهرباء 98% من السكان دون كهرباء.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن التيار الكهربي عاد بصورة كبيرة إلى أقاليم تشيلي الـ 14، رغم أن 220 ألف شخص ظلوا دون كهرباء اليوم.

وكانت عودة الكهرباء أصعب في شمال البلاد، حيث تسبب عطل في خط إمداد رئيسي في انقطاع الكهرباء في تفاعل متسلسل.

وما زال التحقيق جاريا بشأن سبب العطل.

وذكرت توها للصحفيين أن السلطات تجري تحقيقا أيضا في ملابسات وفاة ثلاثة أشخاص إثر انقطاع الكهرباء أمس، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة لدى استئناف خدمة القطارات وقطارات الأنفاق في العاصمة إنها لن تمدد حالة الطوارئ التي انتهت في ساعة مبكرة من اليوم، وذكرت السلطات أنه تم القبض على 200 شخص في الليلة الماضية بسبب انتهاك حظر التجوال الليلي.

وانتظر آلاف الأشخاص في بعض أنحاء البلاد بتلهف عودة الكهرباء ومياه الشرب إلى منازلهم.

وذكرت شركة "كوديلكو" لتعدين النحاس، وشركتان أخريان كبيرتان أنها ستستأنف العمل في مناجمها بعد عودة إمدادات الطاقة اليوم.

يذكر أن تشيلي تنتج نحو ربع النحاس في العالم.

وضرب انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي تشيلي، أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وإصابة العديد من الأعمال التجارية بالشلل، وترك معظم أنحاء البلاد بدون كهرباء.

ولم تقدم الحكومة على الفور تفسيرا للانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي التي تركت ملايين الأشخاص بدون كهرباء من ميناء أريكا في أقصى شمال البلاد إلى منطقة لوس لاجوس الزراعية في الجنوب.