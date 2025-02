حملة دعم لفلسطين تجتاح ملاعب أوروبية

وكالات

أعلنت "الكتيبة الخضراء"، إحدى أقدم مجموعات مشجعي نادي سلتيك الأسكتلندي، تنظيم احتجاجات عالمية دعما لفلسطين.

وأطلق مشجعو سلتيك حملة "أشهِر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل" للمطالبة بطردها من البطولات الدولية، عقابًا لما ترتكبه من إبادة في قطاع غزة، وسرعان ما لقيت دعمًا واسعًا من أندية وجماهير في أكثر من 30 دولة.

وشهدت مباريات في أسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها رفع لافتات بلغات مختلفة ضد إسرائيل، تحمل رسالة "أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".

Scotland’s Celtic Football Club could face a fine from the UEFA, Europe’s governing body of soccer, after its fans displayed a massive anti-Israel banner during the first leg of a Champions League knockout phase play-off. by @ShirynGhermez https://t.co/Mfkrd6cOPW

وخلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، شكّلت جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي، صوتًا قويًا داعمًا لفلسطين، إذ رفعت الأعلام الفلسطينية خلال جميع مباريات الفريق العشر، سواء على أرضه أو خارجها.

وخلال المباراة الأخيرة لنادي سلتيك أمام بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات البطولة، واصل المشجعون الاسكتلنديون رفع أصواتهم ضد الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

Sad to see the terrorist-loving racist thugs of @CelticFC's Green Brigade shaming Scotland yet again last night. We know plenty of Celtic fans who rightly despise these individuals who drag their club into the sewer. https://t.co/5fJmYe5XuW