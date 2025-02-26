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حملة دعم لفلسطين تجتاح ملاعب أوروبية

12:22 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ملاعب أوروبية

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وكالات

أعلنت "الكتيبة الخضراء"، إحدى أقدم مجموعات مشجعي نادي سلتيك الأسكتلندي، تنظيم احتجاجات عالمية دعما لفلسطين.

وأطلق مشجعو سلتيك حملة "أشهِر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل" للمطالبة بطردها من البطولات الدولية، عقابًا لما ترتكبه من إبادة في قطاع غزة، وسرعان ما لقيت دعمًا واسعًا من أندية وجماهير في أكثر من 30 دولة.

وشهدت مباريات في أسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها رفع لافتات بلغات مختلفة ضد إسرائيل، تحمل رسالة "أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".

وخلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، شكّلت جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي، صوتًا قويًا داعمًا لفلسطين، إذ رفعت الأعلام الفلسطينية خلال جميع مباريات الفريق العشر، سواء على أرضه أو خارجها.

وخلال المباراة الأخيرة لنادي سلتيك أمام بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات البطولة، واصل المشجعون الاسكتلنديون رفع أصواتهم ضد الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

وكان سلتيك قد خسر 2-1 أمام بايرن ميونخ في مباراة الذهاب من دور الملحق المؤهل، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1، ليودّع بذلك الفريق الاسكتلندي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت هذه الحملة المناهضة لإسرائيل، برغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سابقًا على جماهير سلتيك بسبب دعمهم لغزة، لكنهم واصلوا رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات حتى بعد إقصاء فريقهم من البطولة الأوروبية.

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ملاعب أوروبية دعم فلسطين فلسطين
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