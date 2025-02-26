ستارمر: بوتين لا يستجيب إلا للقوة وعدوانه لا يتوقف

وكالات



قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتوقف عند حدود أوكرانيا فهو يهددنا هنا في الداخل.



وأضاف ستارمر، "إذا لم تتم حماية أوكرانيا من بوتين بشكل صحيح فستصبح أوروبا أكثر اضطرابًا".



وتابع: "بوتين لا يستجيب إلا للقوة؛ لذا يتعين علينا أن نواجه اختبار هذا العصر الجديد بالقوة".



كما قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، "نواجه عصرًا جديدًا من التهديدات والعالم تغير وعلينا أن نضع أمن بريطانيا في المقام الأول".



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "بلاده على استعداد لإرسال قواتها إلى أوكرانيا في حال الضرورة لتنفيذ الضمانات الأمنية الغربية المحتملة لكييف".



وأشار إلى أن "بريطانيا على استعداد للعب الدور الرائد في إسراع العمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذا يشمل مواصلة دعم القوات المسلحة الأوكرانية التي قد خصصت لها لندن 3 مليارات جنيه استرليني سنويًا حتى عام 2030 على الأقل".