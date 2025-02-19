أفغانستان: باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان لديها

وكالات

أعلنت السفارة الأفغانية في إسلام آباد، اليوم الأربعاء، أن باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان من البلاد.

وأصدرت السفارة بيانًا شديد اللهجة، قائلة إن المواطنين الأفغان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة روالبندي القريبة تعرضوا لاعتقالات وتفتيش وأوامر من قِبل الشرطة لمغادرة المدينتين والانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأضاف البيان أن "عملية اعتقال الأفغان هذه والتي بدأت بدون أي إعلان رسمي، لم يتم إبلاغ سفارة أفغانستان في إسلام آباد بها بشكل رسمي ، من خلال أي مراسلة رسمية".

وإلى جانب مئات الآلاف من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان، فإن هناك حوالي 1.45 مليون مواطن أفغاني مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كـ"لاجئين".

ومن جانبها، لم تعلق السلطات الباكستانية على بيان السفارة الأفغانية في إسلام آباد حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوعين من تهديد السلطات الباكستانية بترحيل المواطنين الأفغان المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

وكانت باكستان قد حددت 31 مارس موعدًا نهائيًا لطرد اللاجئين الأفغان من مدينتي إسلام آباد وروالبندي، استعدادًا لترحيلهم إذا لم يتم نقلهم إلى الدول المضيفة التي وافقت على استقبالهم بعد استيلاء حركة طالبان الأفغانية على السلطة في عام 2021 . وتقول السلطات إنها تتواصل مع تلك الدول.